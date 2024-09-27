Занятия по огневой подготовке провели для подмосковных курсантов
Фото: [Пресс-служба Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец»]
В сентябре для воспитанников Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» провели занятия по огневой подготовке, их проводили под руководством опытных офицеров-наставников. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Курсанты учились стрелять из различных положений, имитирующих реальные условия боя, во время проведения занятий никаких непредвиденных ситуаций не произошло.
«Руководство Серпуховского военно-спортивного центра „Маргеловец“ выражает искреннюю благодарность 173 отдельному гвардейскому разведывательному батальону за организацию этих увлекательных и полезных занятий», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.