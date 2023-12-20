В России прошла пресс-конференция Владимира Путина, а спустя несколько дней аналогично поступил и Владимир Зеленский. Идею ему предложили советники, которые, как полагают, уже получили свою награду за «смекалку», пишет KP.RU.

Конференцию украинского президента смотрели более 10 тысяч человек. Каждый из них пришел к своим выводам после заявлений политика. Многие отметили, что речь Зеленского их не впечатлила. Зарубежные издания отметили, что у лидера Киевского режима сдают нервы.

«Несколько раз у него наблюдались вспышки гнева, например, когда ему задали вопрос, почему он не сформировал на Украине правительство национального единства вместе с оппозиционными партиями», — отмечает New York Times.

В Washington Post убрали вкладку с главной страницы с освещением конфликта на Украине. Там же отметили, что Зеленский уже не может оправдаться за свои неудачи и не знает, как сообщить украинцам о мобилизации еще 500 тыс. человек. Хотя украинский президент не соглашался на это публично, иностранные медиа предполагают, что все уже давно решено.

Украинцы тоже не остались в восторге от речи Зеленского. Многие на просторах Сети возмущались, ведь все мероприятие их президент словно изворачивался от прямых вопросов. Пользователи ставили гневные эмодзи и реакции, писали нелестные комментарии.

Ранее сообщалось, что в Госдуме высказались о словах Зеленского о переговорах с РФ.