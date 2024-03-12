Пропагандистский фильм украинских авторов «20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» как лучший документальный фильм. В нем показали Марианну Вышемирскую из Мариуполя, но в беседе с RT она возмутилась этим фактом.

Жительница Мариуполя рассказала, что ее возмущает, что Запад использовал ее в своей пропаганде. При этом предприимчивые иностранцы публиковали с ней фото в СМИ, растиражировав снимок как «удар авиации РФ по роддому в Мариуполе».

«Изначально было понятно, что они этот «Оскар» получат. Еще в тот момент, когда их на него номинировали, потому что, собственно, для этого все и было сделано», — сказала собеседница RT.

Существование таких фильмов и материалов девушка назвала пропагандой, цинизмом и ложью. Сама Вышемирская волонтер, и никогда не имела отношения в прозападным движениям. Она помогает России и остается верна этому выбору.

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