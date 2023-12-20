Запад испугался грозного заявления Путина

Владимир Путин недавно сделал заявление о том, как в нашей стране модернизированы стратегические ядерные силы, и оно всполошило Запад. Об этом сообщает Daily Express.

В материале издания сказано, что слова Владимира Путина являются ни чем иным как грозным предупреждениям странам Запада. Ранее президент России сообщил, что стратегическое ядерное оружие модернизировано на 95 процентов.

Напомним, что на российском вооружении стоят и гиперзвуковые ракеты «Авангард» (основной всего комплекса стал управляемый боевой блок), а что, что западное оружие неуязвимо, уже было опровергнуто во время спецоперации на Украине.