Запад поможет Украине запастись дровами на зиму

Страны Европы выделят Украине деньги на закупку дров для жителей прифронтовых регионов на зиму. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук, этой зимой украинские спонсоры удвоят свои расходы на закупку дров. По ее словам, сейчас на закупку дров к зиме государству нужно 2,6 миллиарда гривен, то есть больше 71 миллиона долларов. Всего, по расчетам властей, на то, чтобы пережить зиму, Украине потребуется 5 миллиардов гривен.

Политик также рассказала, что в основном помощь нужна прифронтовым населенным пунктам. Планируется, что им либо выделят деньги на покупку дров, либо доставят топливо в дома. Верещук заверила, что маршруты поставок уже прорабатываются.

Представитель компании «Укрэнерго» сообщил, что к началу зимы предприятие не успеет накопить достаточное количество угля для отопления, поэтому организация планирует использовать топливо из других стран.