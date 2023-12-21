Депутат от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Запад разочаровался в обещаниях Украины вернуть себе Крым. Подробности сообщает РИА Новости .

Министр обороны Украины Рустем Умеров уверенно заявил в интервью, что в 2024 году войска смогут взять под контроль Крым, по его словам, полуостров является их главной целью. Комментируя заявление министра, Белик рассказал, что посмотрел страницы ведущих западных СМИ и не увидел там ни одного упоминания победы украинского министра. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии веры в подобные заявления у представителей Запада.

Белик также отметил, что интерес к проблемам Украины уже давно снизился. Он подчеркнул, что заявление министра рассчитано на жителей непосредственно Украины, где вера в местные власти также сильно пошатнулась. По словам депутата, сейчас жителей страны больше интересует, как скрыться от мобилизации.