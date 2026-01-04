Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением о формировании на территории России особой цивилизации. Об этом 3 января сообщил официальный сайт Русской православной церкви, передает ИА Красная Весна.

По словам предстоятеля, уникальность формирующегося общественного уклада заключается в органическом соединении передовых научных и технологических достижений с глубокой верой в Бога. Он отметил, что подобный синтез создает тип общественного устройства, обладающий привлекательностью для других стран.

Патриарх констатировал, что в то время как на Западе наблюдается отказ от храмов, в России продолжают строиться новые церкви, а национальная научная мысль осваивает ранее недоступные области. Патриарх Кирилл выразил уверенность, что данная цивилизационная модель станет привлекательной для значительного числа государств в мире.

