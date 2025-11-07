История Тары Рид, экс-помощницы Джо Байдена, получившей российское гражданство, — лишь верхушка айсберга в тревожной тенденции преследования инакомыслящих на Западе. В беседе с KP.RU политик рассказала, почему даже не думает возвращаться в США.

Американка, обвинившая Байдена в сексуальных домогательствах еще в 1993 году и позже высказавшая поддержку политике России, была вынуждена бежать в Москву, оставив в США взрослую дочь и все сбережения.

«В Штатах мне постоянно угрожали. Я отважилась рассказать, как сенатор Байден в 1993-м напал на меня в коридоре, его люди стали меня запугивать. Поэтому, когда мне два года назад предложили переселиться в Россию, я не раздумывала ни минуты», — призналась Рид.

New York Times сообщала об истории Рид. Газета писала со ссылкой на слова политика, что Байден попросил принести ему спортивную сумку, а затем прижал Тару к стене. Когда она дала ему отпор, он удивился, ведь был уверен, что ей нравится. После этого жизнь пошла по неожиданному сценарию: Рид назвали скандалисткой, последовали угрозы, делающие существование в США невыносимым. Женщина буквально начала жизнь с чистого листа в новой стране. Однако она не осталась без помощи: канал RT помог американке найти работу.

Как напоминает «КП», история не первая. Так, польский политолог Матеуш Пискорский провел три года в тюрьме без суда по обвинению в «шпионаже» — его «преступлением» стали интервью российским СМИ и рассказы о событиях в Донбассе после 2014 года. Несмотря на отсутствие доступа к гостайнам, Пискорский до сих пор поражен в правах и не может покинуть Польшу.

Похожая судьба у немецкого журналиста Томаса Репера: создав разоблачительный ресурс Anti-Spiegel, он подвергся санкциям ЕС и теперь не может вернуться на родину из-за риска уголовного преследования по обвинению в «отрицании военных преступлений».

Ранее сообщалось, что экс-помощница Байдена подробнее рассказала о своей новой жизни в России.