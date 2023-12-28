Западные СМИ написали про скандал с «голой» вечеринкой Ивлеевой

Иностранные журналисты не смогли пройти мимо творящегося в России скандала в мире шоу-бизнеса. Они осветили извинения звезд после вечеринки, выделили некоторых особенно ярких знаменитостей, а также посочувствовали рэперу Vacio, которого обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей и отправили на 15 суток.

«Всем было весело, никто не представлял, какая шумиха поднимется вокруг», — отмечает зарубежное издание.

При этом издание уточнило, что на вечеринке были звезды, которые остались в России после начала СВО. По его мнению, это самая крупная отмена звезды с 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева может избежать наказания за свою скандальную вечеринку 18+.