Западные власти не могут заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией

По данным европейских СМИ, украинского президента предупредили, что ситуация складывается не в его пользу, так как контрнаступление не принесло плоды и ВСУ не смогло продвинуться вперед. По мнению журналистов, сейчас все в руках Владимира Путина. Теперь западные страны опасаются, что финансируют затянувшийся конфликт.

Также сейчас внимание переключилось на Ближний Восток и средства Запада уходят не только Украине, но и Израилю с Палестиной. Некоторые СМИ считают, что в Европе начали уставать от конфликта на Украине и уже не хотят поддерживать Зеленского в прежнем объеме. В США, где президент обещал всячески поддержать и Украину, и Израиль, поддержали законопроект, который не включает финансирование этих двух стран.