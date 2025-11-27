Запах ремонта в многоквартирном доме может стать основанием для штрафа
Бизнесмен Васильев: жалобы соседей на запах краски из квартиры грозят штрафом
Проведение ремонтных работ в квартире, сопровождающееся стойким запахом лакокрасочных материалов, может повлечь за собой административную ответственность для собственника. Об этом в эксклюзивном комментарии NEWS.ru заявил основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.
Эксперт пояснил, что особенно остро проблема ощущается в домах старой постройки с неэффективной системой вентиляции, где запахи краски, растворителя или грунтовки легко проникают в соседние помещения. Хотя сам по себе запах не прописан в законе как прямое нарушение, ключевыми становятся два фактора: причинение вреда здоровью и несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Первый сценарий предполагает официальную жалобу жильцов.
«Если после жалобы соседей приходит Роспотребнадзор, берет пробы воздуха и в заключении фиксирует превышение допустимых концентраций вредных веществ в жилом помещении, тогда могут привлечь по статье о нарушении санитарных правил», — пояснил эксперт. Штраф для граждан составляет до тысячи рублей.
Второе основание для штрафа — использование жилого помещения в качестве нелегального мини-производства, например, при постоянном выполнении коммерческих заказов. За подобные действия законодательство предусматривает более строгое наказание — штраф в размере до 2,5 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что курильщикам напомнили о штрафах за дым, просочившийся в квартиру соседей.