«Запасаемся лопатами»: первый снегопад в Балашихе запустил волну романтичных флешмобов

Первый серьезный снегопад в Балашихе раскрыл не только сугробы, но и сердца жителей, став поводом для уличного и романтического творчества. Об этом пишет REGIONS .

В ночь на 10 декабря один из горожан превратил заснеженное пространство у дома в гигантский холст для любовного признания, написав лопатой или ногами трогательное послание своей избраннице. Эта спонтанная акция была мгновенно подхвачена местным сообществом в соцсетях и признана частью доброй городской традиции — ежегодного флешмоба, когда с выпадением снега жители начинают оставлять друг для друга рисунки и добрые слова.

Интересно, что реакция на это снежное искусство оказалась куда более однозначно положительной, чем на похожий жест днем ранее, когда неизвестная девушка написала стихи о любви прямо на стене в подъезде. Ключевое различие, которое отметили горожане, — в выборе «холста». Снежное послание, по мнению жителей, — это пример экологичного, неразрушительного и временного творчества.

«Вооружаемся лопатами и подхватываем инициативу, пока снег не растаял! Приятно же выглянуть утром в окно и увидеть красивый рисунок или добрые слова!», — комментируют подписчики.

Примечательно, что в прошлом году балашихинцы рисовали на снегу огромный портрет незнакомки и морду довольного кота, искали, «где в Балашихе можно найти счастье».

