На Сахалине застрелили медведя-людоеда

На Сахалине обнаружили и нейтрализовали медведя, который стал виновником гибели двух человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщило агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Ранее уже сообщалось, что в Южно-Сахалинске два человека стали жертвой нападения медведя. Это произошло на проспекте Мира, возле скульптуры «Три оленя». Она находится рядом с лесными массивами. Один мужчина погиб сразу, другой скончался уже в машине скорой помощи. Теперь же хищника застрелили.

«Хищника обнаружили на том же месте, где и случилась трагедия. Сейчас охотоведы проводят экспертизу», — указали в микроблоге.

Тушу зверя отправили на экспертизу. Планируется установить пол и возраст медведя, а также проверить, есть ли в его желудке человеческие останки.

Ранее сообщалось, что директора крупнейшего в Европе частного сафари-парка в Крыму Олега Зубкова успешно перевезли в больницу Симферополя. Он стал жертвой нападения льва, получив серьезные травмы. Бизнесмен находится в сознании, его уже прооперировали.