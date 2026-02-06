Записка, от которой сжимается сердце: Хатико из ТЦ Подольска умолял людей забрать его домой

Грустная, но по-настоящему светлая история произошла в одном из торговых центров Подольска. Утром 6 февраля посетители и сотрудники обнаружили на полу брошенного щенка, рядом с которым лежала самодельная табличка с отчаянной надписью: «Меня бросили! Я неагрессивен, без глистов. Заберите меня». Подробности и исход истории выяснил REGIONS .

Трогательная находка мгновенно разлетелась по местным телеграм-каналам и соцсетям, вызвав волну сопереживания среди жителей. И, как будто в подтверждение теории шести рукопожатий, история получила неожиданно быстрый и счастливый финал. Уже через несколько часов в торговый центр пришла семья, твердо решившая подарить незнакомому псу теплый дом и заботу.

Как рассказали новые хозяева, назвавшие щенка Арчи, недавно они пережили потерю своей любимой собаки. Увидев фотографию малыша с грустными глазами, они сразу поняли, что готовы снова открыть сердце для питомца.

Судя по тому, как Арчи сразу же прижался к своему новому хозяину, взаимная симпатия возникла с первой секунды. Контакт был установлен мгновенно, словно пес ждал именно этих людей. Теперь у него есть не только имя, но и шанс на совершенно новую жизнь.

Причины, по которым предыдущие владельцы оставили собаку в людном месте, остаются неизвестными. Однако эта история в очередной раз доказала, что в городе много неравнодушных людей, готовых прийти на помощь. Благодаря оперативной реакции интернет-сообщества и решимости одной «подольский Хатико» дождался своего счастливого финала, избежав участи бездомного животного.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выхаживают старого пса, которого бросили умирать в лесу.