Заплатить налог нужно до 15 июля: почему не стоит затягивать с 3-НДФЛ за прошедший год

Федеральная налоговая служба напомнила о необходимости подачи декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Срок представления документа для большинства случаев установлен до 30 апреля 2026 года.

Обязанность отчитаться распространяется на индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также граждан, получивших доход от продажи имущества, сдачи его в аренду, получения дорогих подарков от неблизких родственников или выигрышей. При этом декларацию для получения налоговых вычетов можно подать в любой рабочий день в течение 2026 года.

Уплатить рассчитанный по декларации налог необходимо до 15 июля 2026 года. Ведомство рекомендует использовать для подготовки и отправки отчета «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

