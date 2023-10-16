«Заплатите страшную цену»: ясновидящая рассказала, как заполучить ручного беса

Люди издревле мечтали о волшебной силе. Колдунов и ведьм боялись, ненавидели, но частенько и обращались к ним за помощью, потому что знали, что магам помогают темные силы — родовые бесы.

Заполучить себе такого «друга» мечтают и сейчас, но жить спокойно и счастливо с ним вряд ли получится. Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему родовой бес вовсе не помощник и что будет с теми, кто неосторожно решит забрать дар у ведьмы.

«Бесы передаются по наследству через гены и кровь. Вот почему многие старые колдуны и ведьмы, находясь на пороге смерти, стремятся взять кого-то за руку. Иногда люди даже специально ищут ведьм в деревнях и просят передать силу», — заявила Мишина.

По ее словам, не надо радоваться, если вам удалось найти умирающую ведьму, готовую передать вам беса.

«Да, бес будет защитником своего хозяина, опасности такому человеку не грозят, но какова плата? Жертва за колдовство может быть слишком велика: может дойти до лишения возможности иметь детей, несчастий в личной жизни и ограничений в уровне дохода», — пояснила ясновидящая.

Разорвать договор, передумать нельзя — это навсегда, добавила она.

«Заключенный договор должен соблюдаться обеими сторонами. Тот, кто получил силу, обязан использовать ее. В противном случае она будет мучить и требовать исполнения обязательств», — подчеркнула Мишина.

Тот, кто откажется и перестанет колдовать, будет наказан бесом очень жестоко, заключила собеседница издания. Человеку придется либо подчиниться и вернуться в магию, либо лицом встретить лишения, трагедии и даже смерть.

Ранее ясновидящая Мишина назвала дату начала третьей мировой войны.