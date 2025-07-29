Украинка Ольга Бурая переехала в Белгород и поделилась своими впечатлениями о жизни в России.

Она отметила, что в России у нее появилась возможность свободно посещать храмы и принимать участие в богослужениях.

Живя на Украине, Ольга пела в церковном хоре, она знает все службы, сообщает РИА Новости.

В Белгороде она по воскресеньям и праздникам посещает храм "Веры, Надежды, Любови и матери их Софии".

В День крещения Руси Ольга первый раз окунулась в освященном источнике, что позволило ей обрести душевное спокойствие. Впредь она хочет регулярно посещать святыни Белгорода.

Ранее в США признали, что освобожденные Россией регионы навсегда останутся с ней.