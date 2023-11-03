«Запрещено грубить»: как правильно отметить Дедовские плачи 7 ноября

Православные верующие 7 ноября традиционно отмечают День поминовения всех усопших — Дедовские плачи, как называют его в народе. А также вспоминают двух святых мучеников Марцианна и Мартирия, которые пострадали от рук язычников за отказ предать веру в Христа.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день.

«Традиция Дедовских плачей включает в себя посещение кладбищ, уход за могилами, зажжение свечей и молитвы о покое душ усопших. В этот день обязательно нужно сходить в храм и поставить свечу за упокой родного и близкого», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Хотя день и называется Дедовскими плачами — плакать в эту дату не надо, добавила ясновидящая. Это светлый день, поэтому вспомните своих покойных с тихой грустью в сердце.

«В этот важный день запрещено грубить, ругаться, а также жадничать. Не оказывайте в помощи нуждающимся, если не хотите, чтобы и вы однажды оказались в плачевном положении», — добавила экстрасенс.

Найдите время, чтобы собраться всей семьей за одним большим столом и помянуть своих дорогих ушедших людей. Вспомните все теплые моменты и обязательно скажите добрые слова тем, кто сейчас с вами рядом, заключила собеседница издания.



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