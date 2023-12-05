«Запрещено стричься»: знаменитая ясновидящая предостерегла россиян в Прокопьев день

Православная церковь 5 декабря вспоминает святого Прокопия Чтеца. Прокопий посвятил всю свою жизнь служению Богу и принял мученическую смерть от язычников за отказ предать свою веру. В народе день называют Прокопьевым.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено.

По ее словам, в Прокопьев день, как, впрочем, и в любой другой день Рождественского поста, запрещены любые излишества: не только скоромное и сладкое, но еще и алкоголь.

«Прокопий почитается как святой защитник от бедствий и болезней. Его образ ассоциируется с теплом и урожаем, что делает его особенно почитаемым среди сельских жителей. В этот день верующие традиционно просят святого о помощи в делах, здоровье и мире в душе», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На Прокопия, продолжила ясновидящая, как правило, уже лежит снег, а морозы крепчают, поэтому верующие стараются не проходить мимо нуждающихся, будь то люди или животные.

«В этот день запрещено стричься — наши предки верили, что, отстригая волосы, человек «отрезает» и свою удачу. Не дарят и живые цветы в этот день, так как считается, что с подарком можно «подарить» свое здоровье. Если приходит соседка за солью или за сахаром, ей стоит отказать, потому что, по поверью, так из дома уйдет благополучие», — добавила Мишина.

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