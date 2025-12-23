Запрет на кормление голубей: в России продолжают абсурдную борьбу с «пометом по колено»

Власти Салехарда официально ввели запрет на кормление птиц, обитающих на открытых общественных пространствах. Решение, принятое городской думой, направлено в первую очередь против сизых голубей, чья разросшаяся популяция создала в столице Ямала критическую ситуацию с антисанитарией и порчей имущества. Однако сам запрет пока выглядит абсурдно и скорее декларацией о намерениях: механизм его контроля и наказания нарушителей не прописан, что ставит под вопрос эффективность всей затеи.

Как пояснил в интервью URA.RU депутат думы Салехарда Денис Теленков, проблема носит системный характер. Птицы, в особенности голуби, массово гнездятся на чердаках многоквартирных домов. Результат их жизнедеятельности наносит прямой ущерб зданиям. Яркой иллюстрацией масштаба бедствия стала ситуация в окружной санаторно-лесной школе, где во время ремонта крыши управляющая компания обнаружила слой помета, который депутат образно описал как «условно говоря, по колено». Кислотные выделения птичьего помета разрушают кровельные материалы, утеплитель и конструкции, а скопление органики создает риски для здоровья жителей.

Новые правила благоустройства разрешают подкармливать пернатых только в специально оборудованных кормушках в парках и природоохранных зонах. Цель — отучить людей сыпать корм на тротуары и во дворах, что привлекает стаи и провоцирует их бесконтрольное размножение. При этом, как отмечает Теленков, другие зимующие птицы, например синицы, в такой массовой поддержке не нуждаются и способны находить пропитание самостоятельно.

Главный парадокс и слабое место инициативы — полное отсутствие работающего механизма санкций. То есть, по сути, наказать за кормежку не смогут. Для их введения потребуются изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а это уже сложнее. Более того, даже если штрафы появятся, необходимо будет доказать сам факт кормления, а для этого требуется создать институт ответственных контролеров — «какое-то должностное лицо».

Пока этого нет, так что, как уточняет URA, запрет остается скорее рекомендацией и инструментом для разъяснительной работы с населением.

Ранее блогер рассказал о жизни в чукотском селе, где 200 человек соседствуют с медведями.