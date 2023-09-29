Запрет на полеты БПЛА в Тверской области продлили еще на полгода

В Тверской области по решению губернатора региона был продлен запрет на использование беспилотников. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном канале правительства в пятницу 29 сентября.

Так, уточняется, что изначально запрет продлевался до 15 мая текущего года, потом до 1 июля и 1 октября. Согласно последним данным, запрет на летательные аппараты такого плана теперь в регионе продлен до 1 апреля 2024 года.

Напомним, что за нарушение запрета предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.