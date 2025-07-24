Запрет сатанизма в России назвали излишним пиаром

Верховный суд РФ признал «международное движение сатанизма»* экстремистским и запретил его на территории страны. Однако, как отмечает известный сектовед Александр Дворкин, решение вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Пояснения специалист дал в беседе с Общественной службой новостей.

Главная проблема, по словам Дворкина, отсутствие четких критериев, что именно можно считать сатанизмом. По его словам, никакого международного движения нет, но есть малые группы с разными похожими исповеданиями. Эксперт отметил, что запрет стал черным пиаром, ведь любое упоминание работает на их популяризацию.

Указал Дворкин и на расширительное толкование запрета. Он предположил, что под удар могут попасть не только фанаты метал-музыки с их атрибутикой, но и вполне безобидные явления.

«Этого запрет коснется в первую очередь — так называемой сатанинской* атрибутики: одежды и всего прочего. В принципе, это понятно, потому что молодежь, которая обвешивается пентаграммами, с одной стороны, по большей части никак к сатанизму* не относится, но с другой, таким образом в какой-то степени популяризирует идеологическую составляющую этих символов. В этом отношении, наверное, запрет будет работать», — отметил эксперт.

Численность сатанистов* в России остается загадкой. Озвученные цифры в 10000 последователей не подтверждены исследованиями. По словам Дворкина, большинство таких групп существуют преимущественно в интернете и склонны преувеличивать свою значимость.

Ранее сообщалось, что россиянам объяснили, что грозит за оккультную символику после запрета сатанистов.

*движение признано экстремистским и запрещено в России