Запретная правда о сне: что на самом деле хотят сказать мертвые, когда являются ночью

Протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников, в ходе лекции в культурном центре дал развернутый комментарий по поводу сновидений, в которых умершие люди обращаются к живым с призывом или просьбой последовать за ними. Об этом сообщает портал «Православие и мир», пишет ИА « Кулик ».

Священник констатировал, что подобные сны являются распространенным явлением и зачастую вызывают у людей растерянность и беспокойство. Он отметил, что в церковной традиции принято относиться к таким сновидениям не как к буквальным посланиям, а как к поводу для усиленной молитвы об упокоении души усопшего.

Самое правильное действие в этой ситуации — не впадать в суеверный страх, а обратиться к Богу с молитвой за этого человека. Можно подать записку в храме на литургию, заказать панихиду, но важнее всего личная, искренняя молитва у себя дома, пояснил священнослужитель. Он подчеркнул, что молитва рассматривается как акт милосердия и помощи душе, которая, согласно вероучению, продолжает существовать после смерти физического тела.

Отдельно Первозванский предостерег от поиска в таких снах предзнаменований собственной смерти или зловещих знаков, назвав это «духовно вредной практикой». По его словам, основная эмоция после такого сна должна быть не страх, а желание проявить любовь к ушедшему человеку через молитвенное поминовение. Священник также рекомендовал прочесть в подобных случаях канон о усопшем или Псалтирь.

