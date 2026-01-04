Запретный день: что категорически нельзя делать в канун Рождества, чтобы не навлечь беду

Православные христиане 6 января отмечают Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова. Этот день является завершающим и наиболее строгим днем сорокадневного Рождественского поста, начавшегося 28 ноября 2025 года, сообщает aif .

По церковной традиции, до появления на небе первой вечерней звезды, символизирующей Вифлеемскую звезду, верующие воздерживаются от приема пищи. Вечером после богослужения семьи собираются на праздничную трапезу, центральным блюдом которой является сочиво (кутья) — каша из вареных зерен пшеницы или риса с медом, орехами и изюмом.

Сочельник считается днем тихой молитвенной подготовки к празднику, поэтому в народной традиции в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, шитьем, ссориться, шумно веселиться или выносить мусор из дома. Также с наступлением вечера 6 января начинается период Святок, который продлится до Крещенского сочельника 18 января.

Ранее сообщалось, что майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней.