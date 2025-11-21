Запретный день: почему 22 ноября нельзя стричь волосы и ногти

Православная церковь чтит память преподобной Матроны Константинопольской 22 ноября, жившей в V веке. В народной традиции этот день получил название Матрена Зимняя, передают Известия .

Согласно историческим данным, Матрона основала несколько женских монастырей и достигла высокой степени духовного совершенства. Она скончалась около 492 года в возрасте старше 100 лет.

В русской традиции к этой дате связывали установление зимних морозов. Существовал обычай перебирать гардероб и передавать ненужную одежду нуждающимся. Также проводилась заготовка лекарственных растений.

В преддверии Рождественского поста, начинающегося 28 ноября, осуществлялась проверка зимних запасов продовольствия. Хозяйки занимались приготовлением постных продуктов.

С праздником связаны различные народные приметы, преимущественно касающиеся погодных условий и их влияния на будущий урожай.

Ранее доктор медицинских наук Ольга Ткачева заявила, что сахарный диабет сокращает жизнь на 10-15 лет, поражая органы.