Запреты для подросткового труда расширятся

Минтруд подготовил обновленную версию перечня работ, на которых запрещено использовать труд сотрудников младше 18 лет. Документ, рассчитанный на вступление в силу 1 марта 2026 года, должен заменить норматив 2000 года, где ограничения применялись ко всему ряду профессий. Новая редакция смещает акцент с профессий на конкретные виды деятельности. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Перечень делится на пять категорий. В него включены работы с риском воздействия химических, биологических и физических факторов, опасные технологические процессы, а также деятельность, способная причинить вред нравственному развитию несовершеннолетних. Под запретом останутся рабочие места, не прошедшие спецоценку условий труда. Ограничения коснутся помещений с риском недостатка кислорода, зон с повышенным уровнем шума, геолого-разведочных работ и задач, требующих использования средств защиты органов дыхания.

Для части видов работ предусмотрена возможность участия учащихся на производственной практике, если это прописано образовательными стандартами. Необходимость обновления перечня обусловлена программой «Профессионалитет», где часть выпускников оканчивает обучение до достижения 18 лет и не может быть принята в промышленный сектор из-за ограничений по ст. 265 ТК. При этом работодатели фиксируют рост интереса к набору молодых специалистов на фоне дефицита взрослой рабочей силы.

Эксперты отмечают, что переход к регулированию по фактическим видам работ может расширить возможности трудоустройства подростков. Однако профсоюзы указывают на риски: действующие нормы спецоценки ориентированы на взрослых и могут не обеспечивать достаточного уровня безопасности для молодежи. Бизнес подчеркивает, что для отраслей с высоким классом вредности, включая химию, ситуация не изменится — там все рабочие места по-прежнему будут недоступны несовершеннолетним.

