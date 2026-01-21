Заработает на квартиру: ребенок нарисовал «каля-маля» за 9 млн рублей в Волоколамске

В Волоколамске появилось, возможно, самое дорогое произведение детского искусства в стране. На популярной интернет-площадке с бесплатными объявлениями местная жительница Виктория выставила на продажу рисунок своего сына, ученика начальной школы. Как пишет REGIONS , цена шедевра была заоблачной: 9 млн рублей.

Ценник на работу, изображающую самолет, автомобиль и медведя на холсте, поражает воображение — девять миллионов рублей, сумма, сопоставимая со стоимостью квартиры в Подмосковье.

Как объяснила сама мама, она осознает условность такой стоимости и не питает серьезных надежд на продажу. Инициатива исходила от ребенка, который попросил выставить его творение «задорого». По словам женщины, она не смогла отказать, рассматривая это как часть воспитательного процесса и поддержку детской уверенности в себе.

«Творчество детей бесценно для родителей, хотя надежды продать картину за такую сумму не питаю. Но сын просил выставить задорого. Как откажешь?» — объясняет женщина.

Ситуация привлекла внимание не только обычных пользователей, но и специалистов. Психолог Галина Стрельникова пояснила, что подобные действия родителей могут иметь серьезный педагогический подтекст. Продажа детских работ, даже за символические суммы, часто является не способом заработка, а элементом мотивации. Это позволяет ребенку ощутить ценность своего труда, поверить в собственные способности и увидеть практический результат творчества.

Эксперт отметила, что некоторые дети сами стремятся таким образом накопить на желанную покупку, что развивает в них финансовую грамотность и самостоятельность. Более того, увлечение совместным творчеством иногда перерастает в семейный бизнес, когда родители, вдохновленные занятиями с детьми, начинают профессионально создавать hand-made изделия, востребованные на современном рынке. По этой причине решение мамы из Подмосковья несет скорее положительный эффект для ребенка.

