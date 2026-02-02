«Заработать немного денег»: мечта Ди Каприо из переписки Эпштейна стала достоянием общественности

В опубликованных материалах из архива американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружено электронное письмо, затрагивающее тему сотрудничества с актером Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет РИА Новости .

Документ датирован 12 июня 2009 года и адресован британскому политику Питеру Мандельсону, который в 2025 году был отозван с поста посла Великобритании в США из-за выявленных связей с Эпштейном.

В тексте письма финансист просит Мандельсона подумать о потенциальных контактах в ряде стран, включая Индию, Китай, Японию и Россию, которые могли бы быть заинтересованы в «поддержке Леонардо Ди Каприо». Эпштейн указывает, что актер в тот период искал возможности для рекламы товаров неамериканского производства с целью заработка. Контекст обсуждения и характер взаимоотношений сторон в данном конкретном эпизоде из переписки не раскрываются.

Эта находка добавляет новые детали в публичное обсуждение круга общения Джеффри Эпштейна.

