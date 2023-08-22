Зарплата учителей в Подмосковье выросла почти на 20 процентов за два года
Фото: [Антон Чернов]
Средняя зарплата учителей в Московской области за два года выросла почти на двадцать процентов, сообщил министр образования региона Илья Бронштейн в ходе выступления на Форуме педагогов Подмосковья.
«Еще один важный результат, о котором нельзя не сказать. <…> В 2021 году средняя заработная плата учителя в Подмосковье составляла 62 600 рублей. <…> По итогам первого полугодия 2023 года, средняя заработная плата (учителя. — прим. ред.) составляет 73 600 рублей. Мы выросли с вами почти на 20 процентов», — рассказал глава областного министерства образования.
Форум педагогов Подмосковья проходит сегодня в Красногорске. На мероприятии губернатор Андрей Воробьев вручил дипломы директорам лучших школ региона.