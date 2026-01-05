Эксперт в области занятости населения Мария Шнурова перечислила ряд профессий, которые могут быть актуальны для граждан, достигших пенсионного возраста. По ее словам, работодатели все чаще ценят такие качества зрелых сотрудников, как опыт, ответственность и лояльность, пишет REGIONS .

Среди востребованных направлений специалист выделила сферу услуг, образование, социальную и административную работу. Она привела конкретные примеры вакансий с указанием примерных уровней дохода. Так, работа библиотекаря может приносить от 25 тыс. до 40 тыс. рублей в месяц, диспетчера — от 30 тыс. до 45 тыс. рублей, а должность сторожа или консьержа — от 20 тыс. до 35 тыс. рублей. Для работы с детьми в качестве няни или помощника в детском саду зарплата может составлять от 25 тыс. до 35 тыс. рублей в учреждении или обсуждаться индивидуально при работе с семьей.

Эксперт также отметила альтернативные варианты занятости, такие как репетиторство, организация домашней группы продленного дня или выращивание сельскохозяйственной продукции для продажи. Она подчеркнула, что государственные центры занятости населения предоставляют гражданам пенсионного возраста бесплатные услуги по составлению резюме, подбору вакансий и подготовке к собеседованиям.

