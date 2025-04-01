Зарплаты губернаторов указом Путина приравняли к оплате труда вице-премьеров

Начиная со следующего года зарплаты руководителей субъектов РФ достигнут уровня оплаты труда вице-премьеров. Указ по этому поводу подписал российский лидер Владимир Путин. Документ уже опубликован на официальном сайте правовых актов.

По новым правилам, которые вводятся с 1 января 2026 года, зарплата губернаторов и остальные денежные выплаты будут приравнены к тем значениям, которые действуют в отношении заместителей премьер-министра России.

«Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», — говорится в указе.

Все зарплаты будут выплачиваться из федерального бюджета, а кабинет министров РФ обеспечит выделение необходимых сумм.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Согласно распоряжению российского лидера, призыв граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет продлится с 1 апреля по 15 июля.