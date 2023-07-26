Зарплаты реабилитологов и психологов проиндексировали в Подмосковье

В Московской области произошла индексация заработной платы сиделок, реабилитологов и психологов. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, передает областное Минсоцразвития.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в регионе проиндексировали зарплаты соцработников. Об он говорил в своем обращении к жителям. Так, порядка шести тысяч специалистов социальной сферы, а именно сиделки, реабилитологи и психологи в июле получили заработную плату в увеличенном размере», — рассказала Каклюгина.

По ее словам, в регионе также сделали перерасчет с начала года, поэтому доплата к зарплате пришла за семь месяцев. В министерстве добавили, что зарплата в среднем повысилась с 5 тысяч до 8,5 тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.