Зарплаты военных и силовиков проиндексируют выше ожидаемого

Министерство обороны представило проект постановления об увеличении окладов военнослужащих и сотрудников силовых структур. Документ, размещённый 21 июля на портале нормативных правовых актов, предусматривает повышение не на планируемые ранее 4,5%, а на 7,6%, пишет « Парламентская газета ».

Корректировка связана с пересмотром прогноза уровня инфляции в федеральном бюджете. Индексация затронет широкий круг сотрудников: военнослужащих по контракту и призыву, сотрудников Росгвардии, ФСИН, федеральной фельдъегерской службы, судебных приставов, полиции, таможенной службы и пожарной охраны.

Помимо окладов, на повышенный коэффициент 1,076 (вместо планировавшихся 1,045) будут проиндексированы страховые суммы, единовременные пособия и различные компенсации.

В Министерстве обороны подчеркнули, что с 1 октября увеличатся выплаты военным пенсионерам. Поправки вступят в силу с 1 января текущего года и будут распространяться на все правоотношения, возникшие с этой даты.

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