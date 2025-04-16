Зарубившую топором троих детей жительницу Канска отправят на психиатрическую экспертизу

Жительницу Канска Красноярского края, обвиняемую в жестоком убийстве троих своих детей, отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее проведут в течение двух недель.

Об этом со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает ТАСС.

Экспертам предстоит установить, имеется у женщины какое-либо психическое расстройство или нет. Меру пресечения ей изберут в среду, 16 апреля.

Многодетную мать задержали 14 апреля в Канске. Ее подозревают в жестокой расправе с тремя своими детьми в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. По версии следствия, женщина умышленно нанесла детям удары топором.

В семье есть еще один ребенок. На момент убийства он был в школе.

Ранее сообщалось о том, что убитый 15-летней дочерью житель Москвы имел долги по кредитам.