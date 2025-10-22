Защита детей-сирот: в Госдуме рассмотрят законопроект о резком повышении пенсий

Депутаты намерены внести в Госдуму законопроект, направленный на существенное увеличение пенсий детям, оставшимся без родителей. Инициативу выдвинул лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, сообщает РИА Новости .

Суть предложения заключается в корректировке механизма расчета индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), от которого зависит размер страховой пенсии по случаю потери кормильца. Законопроект предусматривает дифференцированный подход: для детей, потерявших обоих родителей, суммарный ИПК будет увеличен в полтора раза, а для детей, которых воспитывала одинокая мать, — втрое.

Нынешний средний размер пенсии по потере кормильца в России составляет около ₽16,7 тыс. Если законопроект примут, выплаты могут вырасти до ₽25 тыс. для детей, лишившихся обоих родителей, и до ₽50 тыс. — для детей одиноких матерей.

Сергей Миронов подчеркнул, что такая мера не только повысит уровень социальной защиты осиротевших детей и поможет компенсировать утрату семейного дохода, но и поспособствует укреплению доверия граждан к российской системе страховых пенсий.

