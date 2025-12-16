Защита Долиной обвинила Лурье в невнимательности при покупке квартиры

Адвокат народной артистки России Ларисы Долиной, представляющая ее интересы в Верховном суде РФ, заявила, что покупательница Полина Лурье должна была заподозрить «неладное» при совершении сделки.

Также защита артистки заявила, что Долина была уверена в том, что участвует в «специальной операции» государства, а также в том, что ей вернутся и квартира, и деньги.

Представитель Долиной настаивает, что ее подзащитная находилась в состоянии сильнейшего душевного волнения и не отдавала отчета в своих действиях. По версии защиты, певица не осознавала, что подписывает именно договор купли-продажи.

Юрист считает, что Лурье не оказала должного внимания на цену квартиры — по словам представителей артистки, такая недвижимость не может стоить 112 млн руб. при рыночной стоимости 138 млн руб.

В итоге защита певицы пришла к неожиданному выводу: Лурье сама виновата в произошедшем, поскольку не проявила должной осмотрительности и не распознала признаки возможного обмана.

Настоящими виновниками адвокат назвала мошенников, которые ввели певицу в заблуждение. По мнению защиты Долиной, именно они должны компенсировать ущерб Лурье.

При этом адвокат заявила, что Долина готова «милосердно пойти навстречу» и возместить потери Лурье, но не единовременным платежом.

Ранее покупательница квартиры Полина Лурье раскрыла детали сделки с Ларисой Долиной.