Братьев Мельниковых осудили за государственную измену

Решением Второго западного окружного военного суда 20 и 19 лет лишения свободы получили братья Матвей и Тимофей Мельниковы, которых обвиняли в покушении на диверсию, государственной измене и участии в запрещенной организации «Легион «Свободы»*. Об этом РИА Новости сообщило из зала суда.

В начале суд рассматривал это дело в открытом режиме, однако позже закрыл его от слушателей и сотрудников СМИ из-за угроз, поступавших участникам процесса. Кроме братьев Мельниковых в деле фигурирует их знакомый Юрий Михеев, которому сторона обвинения вменяет только покушение на диверсию. Фигуранты дали признательные показания.

По решению суда Матвей Мельников получил 19 лет лишения свободы, а Тимофей – 20 лет. О приговоре Михееву информация не приводится, но гособвинение просило приговорить его к семи годам заключения. Из оглашенных в суде данных следует, что обвиняемые хотели поджечь военную технику на территории одной из воинских частей Московской области. Для исполнения задуманного они собирали сведения, в том числе делали фотоснимки. По версии следствия, Мельниковы были завербованы спецслужбами Украины.

Ранее стало известно, что прошел суд над украинскими диверсантами, собиравшимися подорвать опоры ЛЭП российских АЭС.

*Террористическая организация, запрещена в России