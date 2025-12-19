Защита от призраков прошлого: клиенты на рынке недвижимости начали искать волшебную палочку

Представители страховых компаний отмечают устойчивый рост спроса на титульное страхование недвижимости в России. Этот рост наблюдался в прошлом году и сохраняется в текущем, сообщает РИА Новости.

Как пояснили эксперты, полис титульного страхования защищает владельца недвижимости от риска утраты права собственности. Этот риск обычно связан со скрытыми юридическими проблемами в истории объекта. Такой вид страхования особенно востребован при сделках с объектами на вторичном рынке жилья.

Росту интереса к этой услуге способствовало несколько факторов. Во-первых, завершение массовых программ льготной ипотеки, которые были ориентированы на новостройки, привело к увеличению доли сделок на вторичном рынке. Во-вторых, публичное обсуждение резонансных судебных дел, связанных с жильем, также привлекло внимание покупателей к способам юридической защиты.

