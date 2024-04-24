KP.RU: замминистра обороны Иванов попал в волну очищения РФ от коррупционеров 90-х

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин, заявил о чистках коррупционных чиновников в России, которые начались еще в 90-х годах. По его словам, замминистр обороны Тимур Иванов попал в список взяточников. Теорию политолога приводит KP.RU .

По мнению Алексея Подберезкина, в правящей элите России происходят изменения. Их ускорило СВО и действия Путина, которые ускоряют процесс очищения государственной структуры от коррупционеров. Последние активизировались еще в 90-е годы, но каждый год происходят какие-либо значительные задержания и громкие дела по соответствующим статьям. Дело, как выразился политолог, не всегда в деньгах: взятки вредят эффективности развития страны и ведут к стратегическим ошибкам.

«Системная коррупция – это система управления, которую в 1990-е годы создали. Когда Путин пришел к власти, государство наше находилось в колониальной зависимости. Правительство было под контролем премьера Касьянова и финансово-экономического блока, который нельзя трогать. Губернаторы были сами по себе, и регионы были автономны. И весь период после 2000 года глава государства выводил из этого полуколониального состояния нашу страну», — отметил собеседник.

Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля. В разработке ФСБ он находился не первый месяц. Суд отправил замминистра в СИЗО до конца июня, однако адвокаты собираются обжаловать это решение. Сейчас по статье о получении взятки в крупном размере Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в день задержания Иванов был на заседании с коллегами и главой МО РФ.