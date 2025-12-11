Генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил о тревожной тенденции: в стране фиксируют рост числа преступлений против участников специальной военной операции. С таким заявлением он выступил в ходе личного приема военнослужащих и членов их семей в Волгограде.

Он отметил, что такие вещи надо жестко пресекать и не давать спуску мошенникам, подчеркнул Гуцан, слова которого приводит РИА Новости.

Глава надзорного ведомства потребовал от правоохранительных органов применять в отношении злоумышленников самую строгую меру пресечения. По его мнению, борьба с уже совершенными преступлениями должна сопровождаться активной профилактической работой, чтобы не допускать новых фактов обмана защитников страны и их близких.

Ранее сообщалось, что ветеран СВО столкнулся со «схемой Долиной» и может лишиться жилья после ранения.