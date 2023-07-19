Заседание Штаба по подготовке общественного наблюдения за выборами губернатора прошло в Подмосковье

Сегодня в Одинцово прошло заседание Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за предстоящими сентябрьскими выборами разных уровней.

Мероприятие открыла Первый зампред Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева. Она напомнила, что Мособлизбирком утвердил четырех кандидатов на пост губернатора региона.

«В выборной гонке примут участие: Андрей Воробьев («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ), Анатолий Никитин («Справедливая Россия — за правду»), — отметила Татьяна Дмитриева. — В регистрации было отказано Борису Надеждину («Гражданская инициатива») по причине недобора необходимого числа подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения», — уточнила Дмитриева.

Отметим, что областная Общественная палата наблюдает за ходом избирательной кампании и принимает участие в проведении обучения наблюдателей в муниципальных образованиях, которое продлится до начала выборного процесса. В момент проведения выборов Штаб будет работать в круглосуточном режиме. Для общения с гражданами по вопросам избирательного процесса и для оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении будет организована работа горячей линия.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как узнать адрес своего избирательного участка.