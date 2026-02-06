«Засланец» из Волоколамска: русский колокольчик встретил «своих» в Таиланде

Необычный культурный обмен произошел между Подмосковьем и Таиландом, благодаря маленькому сувениру, проделавшему путь в тысячи километров. Туристы из Волоколамского округа, путешествуя по острову Панган, с изумлением обнаружили в местной храмовой лавке колокольчик с изображением родного Иосифо-Волоцкого монастыря. Об этом стало известно REGIONS .

Вещица совершила большое путешествие и не ожидала, что окажется в руках земляков. Находка оказалась особенно символичной: на сувенире был четко выгравирован силуэт надвратного храма мужского монастыря, расположенного в селе Теряево, а также его название на русском языке. Для прихожанина этой самой обители такая встреча стала одним из самых ярких и неожиданных моментов поездки по Таиланду.

Происхождение артефакта остается загадкой. По всей видимости, колокольчик был привезен из России и оставлен в дар храму кем-то из путешественников-земляков. Такой сувенир, изначально рассчитанный на российских туристов, неожиданно обрел новую жизнь в тропиках, став невольным символом связи между далекими культурами.

Теперь этот скромный металлический предмет, хранящий отпечаток русской духовной архитектуры, ждет нового путешественника, возможно, чтобы снова отправиться в путь и продолжить свою необычную историю.

