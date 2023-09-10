Заслуженный тренер России Владимир Агабабьян проголосовал на выборах губернатора Подмосковья
Фото: [©Варвара Гертье/РИА Новости]
Заслуженный тренер России, главный тренер мужской сборной страны по баскетболу 3×3 Владимир Агабабьян принял участие в выборах губернатора Подмосковья.
Свой гражданский долг тренер исполнил на избирательном участке в лицее № 21 в Химках, сообщил «360». На выборы он пришел сразу после тренировки.
«Своим примером пытаемся привить правильную гражданскую позицию — на выборах надо голосовать. Каждый голос важен», — указал Агабабьян.
Сегодня в Московской области заключительный день голосования. Все избирательные участки региона — около четырех тысяч — открылись в восемь часов утра.
Явка за два дня голосования составила 43,33 процента. На избирательные участки пришли проголосовать 2 420 501 жителей Подмосковья. Через ДЭГ свой голос отдали 358 683 избирателей, что составило 80,56 процента.
Выборы проходят в штатном режиме, происшествий не зафиксировано.
Ранее депутат Госдумы Сергей Пахомов рассказал о преимуществах различных форм голосования.