Заслуженный врач РФ Борис Гиберт скончался в Тюмени на 73-м году жизни

В Тюмени на 73-м году жизни ушел из жизни хирург, заслуженный врач России Борис Гиберт. Об этом стало известно через телеграм-канал Областной клинической больницы №1, где он трудился более 30 лет.

С 2001 по 2002 год он занимал должность главного врача, а затем на протяжении двух десятилетий возглавлял хирургическую службу, продолжая обеспечивать пациентов как плановыми, так и экстренными операциями. С 2023 года Борис Гиберт стал научным консультантом.

Являясь кандидатом медицинских наук и профессором, он долгое время возглавлял кафедру факультетской хирургии Тюменского государственного медицинского университета. Его коллеги подчеркивают, что многие его разработки продолжают использоваться и в наше время.

В 2013 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2024 году он был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени за свои значительные достижения, способствующие развитию Тюменской области.

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