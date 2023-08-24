«Заставили их бояться»: боец СВО раскрыл, почему «азовцы» сдали Мариуполь

Бои за Мариуполь начались в самом начале спецоперации. Буквально на следующий день, 25 февраля 2022 года, наши войска стали брать город в кольцо. Однако противостояли российским бойцам террористы из подразделения «Азов»*. Почему же ВС РФ все-таки удалось вытравить врага, нам рассказал боец СВО.

Доброволец с позывным Татарин напоминает, что экстремисты укрылись в огромном заводе «Азовсталь». У них было много продуктов, воды и достаточно оружия, но их одолели.

«Они были хорошо подготовлены, но наши бойцы отрезали пути снабжения. И когда «азовцы» внутри поняли, что никто им резервы поставлять не будет, что их «кинули», оставили в этой крепости на убой, то у них появился страх, который съел их изнутри», — уверяет боец журналиста интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Татарин описал картину, которая разворачивалась в подвалах «Азовстали»: орут раненые, а подвоза и связи со своими нет. Нацисты в итоге поняли, что их карта бита, продолжает доброволец. Кстати, именно со страхом опытный боец советует бороться в первую очередь.

«Каждый должен побороть слепой страх, иначе он заселяется где-то в глубине сознания. И человек либо сходит с ума, либо начинает совершать неадекватные поступки: бежит под обстрелом в полный рост или еще что-то. Словом, теряется чувство самосохранения», — добавляет Татарин.

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* Признан террористической и экстремистской организацией в РФ