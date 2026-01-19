Застрявшее в горле свиное ухо едва не погубило москвичку

В московской клинике хирурги успешно провели операцию по извлечению инородного тела из пищевода пациентки. Как выяснилось, причиной недомогания женщины стал фрагмент свиного уха, которым она поперхнулась во время праздничного ужина, пишет интернет-издание «Ямал-медиа» со ссылкой на телеграм-канал «Московская медицина».

Пациентка обратилась за медицинской помощью с жалобами на постоянную тошноту и выраженные трудности при глотании. В ходе обследования врачи обнаружили в пищеводе плотное инородное тело, блокирующее нормальное прохождение пищи. Хирургическое вмешательство позволило быстро и безопасно удалить объект, после чего состояние женщины нормализовалось, и ее выписали домой.

Медики напоминают, что торопливая еда, разговоры и смех во время пережевывания, а также употребление продуктов с жесткой или хрящевой структурой без должного размельчения повышают риск аспирации и застревания фрагментов в пищеводе. Наиболее опасными в этом отношении считаются рыбные кости, косточки фруктов, орехи, семечки, а также плотные хрящи, как в описанном случае.

В случае если человек поперхнулся и чувствует, что кусок пищи не проходит, не рекомендуется пытаться протолкнуть его большими глотками воды или хлебом — это может усугубить ситуацию, вызвав травму или полную непроходимость. Правильным алгоритмом является немедленное обращение за экстренной медицинской помощью.

