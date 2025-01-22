Застрявшие в Гаване российские туристы вылетели в Москву

Российские туристы, оказавшиеся на задержанном на 28 часов рейсе в Гаване, отправились в Москву, сообщил «Коммерсантъ». На борту самолета находилось 328 пассажиров.

Задержка вылета самолета, как стало известно, была вызвана техническим дефектом. Вскоре специалистам удалось устранить неполадки. Кроме того, уточнили в авиакомпании, экипажу рейса необходимо было отдохнуть, так как соответствующая мера прописана в правилах.

Отмечается, что на время ожидания пассажирам предоставили проживание в отеле, а также питание и напитки. По данным Mash, номера в отелях были выделены только после того, как некоторые туристы были вынуждены разбить палаточный лагерь внутри аэропорта Гаваны.

Также телеграм-канал сообщал, что причиной задержки рейса в столице Кубы стала неисправность турбины самолета Boeing 777-31h.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ижевска прекратили посадку и запуск в небо воздушных судов.