Застрявшим в Израиле россиянам предложили вернуться домой через Египет

Тем гражданам РФ, которые не могут выехать из Израиля, доступен путь через сухопутную границу в Египет. Об этом сообщило российское посольство в Каире в своем телеграм-канале.

Из-за того что Израиль закрыл свое воздушное пространство, многие приезжие не в состоянии выехать из этой страны. При этом россияне могут проследовать в РФ транзитом через Египет.

«Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать. Через него российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию и, бесплатно получив так называемый „Синайский штамп“, добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха», — указали дипломаты.

Они добавили, что в РФ можно вылететь и из Каира, только для этого придется получить визу, заплатив за нее $25. Работники посольства заверили, что стараются держать ситуацию под своим контролем.

Ранее в Иране заявили, что готовятся к нанесению очень большого удара по Израилю. При этом были учтены все ошибки, сделанные при предыдущем ответе Израилю. По имеющейся информации, атака на израильские объекты может начаться буквально через несколько часов.