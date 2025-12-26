Застройщик оставил инвалида с непосильной ипотекой и без крыши над головой

В Тульской области по личному указанию председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве дома для инвалида, передает «ТУЛАСМИ» .

Расследование началось после того, как сам пострадавший, чьи многочисленные обращения в местные правоохранительные органы ранее не давали результата, напрямую написал главе ведомства.

Согласно материалам дела, в мае прошлого года житель Тулы, имеющий инвалидность, заключил договор с индивидуальным предпринимателем на строительство жилого дома в деревне Медвенка. Оплата работ была произведена полностью, в том числе за счет средств льготной ипотеки, которую инвалид имеет право получить по государственной программе. Однако подрядчик, получив деньги, не выполнил обязательств в установленные сроки, самовольно прекратил все строительные работы и перестал отвечать на звонки и сообщения.

После поступления жалобы в центральный аппарат СКР в региональном следственном управлении оперативно провели процессуальную проверку, по итогам которой Александр Бастрыкин дал прямое указание возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве. Исполнение этого поручения теперь поставлено на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

