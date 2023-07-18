Засуха и лесные пожары: выяснилось, как аномальная жара повлияет на Россию

Аномальная жара, установившаяся в разных частях планеты, не пройдет бесследно для населения Земли. Китайское издание «Чжунго Циннянь бао» со ссылкой на местных экспертов предупредило, что повышение температуры воздуха спровоцирует цепную реакцию, результатом которой окажутся многочисленные экстремальные погодные явления.

Научный руководитель Института глобального климата и экологии Сергей Семенов подтвердил опасения китайских специалистов. По его словам, речь идет в основном о таких явлениях, как засуха и лесные пожары.

Угроза в том числе распространится на территорию России, считает специалист. Семенов отметил, что повышенная опасность будет сохраняться в течение июля-августа. Однако и в долгосрочной перспективе аномальная жара может иметь серьезные последствия.

«Глобальное потепление ведет к повышению температуры. Все будет зависеть от того, как часто повторяются такие периоды повышения. Чем они чаще, тем серьезнее последствия», — заявил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

К слову, в самом Китае уже ощущаются последствия потепления. Так, в прошлом году жара привела к осушению бассейна реки Янцзы, что в свою очередь спровоцировало проблемы в производстве электроэнергии. Кроме того, в целом ряде регионов КНР возникали лесные пожары.

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